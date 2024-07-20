美拟施压日荷芯片排华 中国吁相关国家抵制经济胁迫

美国考虑对日本荷兰等国企业施压、进一步限制对中国的芯片贸易，中国商务部呼吁相关国家抵制美经济胁迫，共同维护全球产业链供应链稳定。

据中国商务部网站星期五（7月19日）消息，商务部新闻发言人当天以答记者问形式回应称，半导体是高度全球化的产业，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。

发言人指责美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，肆意干涉其他国家企业间正常经贸往来，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定，并强调中方对此一贯坚决反对。

发言人呼吁相关国家坚持市场原则与契约精神，抵制美经济胁迫做法，共同维护全球产业链供应链稳定。

据彭博社此前报道，美国在对中国芯片打压遭遇阻力的情况下，已告知盟友，如果企业继续向中国提供先进的半导体技术，美国将考虑使用最严厉的贸易限制措施。这些措施将适用于东京电子（Tokyo Electron Ltd.）和阿斯麦（ASML Holding NV）等公司。

报道称，美国正在考虑是否实施一项名为“外国直接产品规则”（Foreign Direct Product Rule）的措施。

这项于1959年首次推出的条款，旨在控制美国技术的交易，凡是使用美国技术制造的产品，美国政府就有权阻止其销售，在外国制造的产品也受限制。