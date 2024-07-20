美国安顾问再就中国援俄发出警告 暗示银行或成制裁目标

美国总统国家安全顾问沙利文警告，拜登政府正准备对支持俄罗斯入侵乌克兰的中国实体实施新制裁，他还暗示银行可能成为目标。

据彭博社报道，沙利文星期五（7月19日）在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上说：“我们认为中国应该停手，因为我们认为那远远超出了国家政权体面行为的界限。”

他透露：“随着形势在未来几周内继续演变，可以预计还会有更多的制裁措施出台。”

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，中国虽然坚称自己是中立方，没有向任何一方提供致命性武器，但美国等西方国家认为，中国和俄罗斯保持亲密的政治和贸易关系、还向俄罗斯提供军民两用物品，正资助俄罗斯的侵略战争。北约领导人在一周前的峰会上甚至指责北京是“俄罗斯对乌克兰战争的决定性赋能者”。

沙利文指出，美国总统拜登去年底签署的行政命令，授权财政部追查那些为俄罗斯国防工业获取军民两用物品提供便利的银行。他强调，这些调查工具绝非摆设。

他强调，这些调查的目的是，当发现这些银行符合制裁条件时，白宫可以采取相应行动。“我今天没有什么预测，但我可以告诉你们，随着时间的推移，我们已经把工具都准备好了，就为了能够回应这种行为，而且我们也将回应这种行为。”

报道称，这是拜登政府向中国企业帮助俄罗斯国防工业发出的最新警告。此前，包括国务卿布林肯和财长耶伦在内的美国高官曾多次就制裁北京发出警告，沙利文的表态意味着新制裁措施距离出台已不远了。

沙利文说，当美国拿出具体证据证明某项金融交易违反美国牵头的对俄制裁时，北京向来都会作出回应。但“很明显，情况并不乐观”，中国企业还在帮助俄罗斯的战争机器运转。