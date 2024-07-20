台宪法法庭裁定立院改革修法冻结 在野党批独立性荡然无存

台湾宪法法庭裁定立法院改革修法内容中多项条例暂缓执行后，在野党猛批宪法法庭独立性和中立性荡然无存，沦为执政党的政治工具。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，台湾立法院改革法案6月修法三读通过后，总统府等四个宪政机关声请暂时处分（即暂时冻结法案）。

宪法法庭星期五（7月19日）裁定，由于《立法院职权行使法》及《刑法》关于听取总统国情报告、听取行政院官员报告与质询、人事同意权、调查权及听证会、藐视国会罪等有违宪争议，裁定暂时处分。

宪法法庭指出，此案将于8月6日进行释宪案的辩论程序，最迟明年1月6日宣判。因七名大法官将在10月底任满，而未参与言词辩论的大法官不能审判。因此一般认为，判决最迟会在10月底前出炉。

在释宪案宣判前，立法院改革法案多数条文将被冻结。这意味着总统赖清德暂免即问即答式国情报告，而进口蛋、镜电视调查小组将因无调查权形同虚设。

宪法法庭裁准暂时处分后，声请机关包括总统府、行政院、民进党立院党团、监察院都表示尊重裁决。但此判决遭到在野党的猛烈抨击。国民党主席朱立伦表示，对这一结果感到失望但不意外，已经让宪法法庭失去公信力。

朱立伦说，《立法院职权行使法》是针对立法院行使职权时的规范，目前为立院休会期间，何来造成“立即性”伤害？且宪法法庭的宣判节奏与结论，竟与民进党发言人吴峥的预测吻合，让人质疑司法不如吴峥一张嘴。

民众党主席柯文哲则痛批，吴峥直接预告宪法法庭下班前就会做出裁决，显然宪法法庭和民进党声气相通，变成执政党的政治工具，中立性与独立性荡然无存。如果赖清德继续以意识形态和民意作对，台湾民主前途堪虑。

国民党立委吴宗宪则强调，若法案最终仍被宣告违宪，就修改条文再送三读，一直修到大法官无话可说。