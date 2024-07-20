李强：安排超长期国债资金推动以旧换新

中国总理李强主持国务院常务会议时提出，要统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

据新华社报道，李强星期五（7月19日）主持召开国常会，学习贯彻中共二十届三中全会精神，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

会议说，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

会议决定优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程；支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。

会议提出要支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。营造良好市场环境，一视同仁支持不同所有制、不同注册地企业享受政策，确保政策落到实处。

会议还强调，中共二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署。要把学习好贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，不折不扣抓好各项改革任务落实。