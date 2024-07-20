中国证监会：坚持用改革办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾

中国证监会党委书记、主席吴清星期五（7月19日）主持召开党委（扩大）会议。会议强调，坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。

根据中国证监会网站发布的新闻稿，会议认为，中共二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，深入分析了推进中国式现代化面临的新情况新问题，科学谋划了围绕中国式现代化进一步全面深化改革的总体部署，是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件。

会议指出，改革开放是决定当代中国命运的关键一招。站在新的历史起点上，证监会系统要切实提高政治站位，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

会议强调，资本市场是改革的产物，也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化资本市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护中共中央对资本市场工作的集中统一领导，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍，坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。

会议指出，一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。三是完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责。四是统筹发展和安全，落实对风险早识别、早预警、早暴露、早处置要求，完善债券违约、私募、交易场所等重点领域风险防范化解机制，维护资本市场基础设施运行安全。五是刀刃向内、自我革命，扎实做好中央巡视整改，深化党纪学习教育，坚定不移正风肃纪反腐，打造监管铁军。

会议要求，学习好贯彻好二十届三中全会精神是证监会系统当前和今后一个时期的一项重大政治任务。要加强组织领导，采取多种形式深入开展学习宣传，分层分类做好全覆盖培训。要以钉钉子精神抓好改革落实，增强改革的系统性、整体性、协同性，坚决防止形式主义、官僚主义。要认真落实中共中央关于经济工作的决策部署，扎实推动新“国九条”落实落地，强化多层次资本市场功能发挥，助力实现全年经济社会发展目标。