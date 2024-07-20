欧盟拟对中国生物燃料征收最高36.4%反倾销关税

欧盟提议对进口自中国的生物燃料征收最高36.4%的临时关税。

综合彭博社和路透社报道，欧洲生物柴油委员会星期五（7月19日）在一份声明中引述监管机构称，欧盟委员会将在未来四周内对从中国进口的生物燃料征收临时反倾销税，税率从12.8%到36.4%不等。

这些关税可能会在8月份生效，但欧盟的反倾销调查将持续到2025年2月份，届时可能会实施最终措施。

欧洲生物柴油委员会总裁珀斯内（Dickon Posnett）说：“我们的欧洲企业在中国进口产品不公平的定价压力下遭受了太长时间的痛苦，我们很高兴看到欧盟委员会采取行动。”

欧盟燃料生产商担忧这些中国公司可能将燃料与更便宜的成分混合，然后给它们贴上错误的标签，以符合欧盟27国集团可再生能源目标规定的激励措施。

倡导欧洲清洁交通和能源的非政府组织T&E在官网发布的新闻稿说，过去两年，欧洲生物燃料市场充斥着从中国进口的废食用油，导致市场价格从每吨2250欧元（3300新元）暴跌至1100欧元。

欧洲生物柴油委员会报告称，中国企业去年向欧盟出口180万吨生物柴油，占中国生物柴油出口总量的90%。欧盟目前80%以上的生物燃料原料都依赖进口，中国就占了其中的60%。

但彭博资讯分析师吉布斯（Brett Gibbs）认为，基于欧盟已建立充足的生物燃料供应，尽管上述关税将对欧盟生产商有利，但不会有太大的直接影响。

欧盟已对中国制造的电动汽车征收临时关税，引来中国的强烈反应，启动对欧洲猪肉的反倾销调查。