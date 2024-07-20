微软大范围故障 香港国际机场已全面恢复运作

微软Windows操作系统故障导致全球大范围宕机后，香港国际机场运作星期六（7月20日）已全面恢复。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港机场管理局通报，受微软系统故障影响的航空公司旅客登机系统已恢复正常，香港国际机场运作已全面恢复。

受星期五（7月19日）微软Windows系统大范围故障影响，香港至少五家航空公司因旅客登机服务系统宕机，改用人手登记，导致多趟航班延误，包括香港快运、宿雾太平洋航空、亚洲航空、靛蓝航空及酷航等。

国泰航空的自助办理登机手续设施也一度因“技术供应商出现无法预期的问题”暂停服务。

香港快运星期六清晨通报，原定当天须停航的24趟航班中，除了四趟来往香港及台中和越南岘港的航班将恢复营运外，剩余20趟航班依旧取消，包括台北、菲律宾、越南河内和岘港、首尔、福冈及曼谷（廊曼）等往返航线。

香港快运星期五深夜呼吁航班已被取消的乘客无需前往机场，并按指示免费更改行程或安排退款。

针对此次大范围宕机事件，香港特区政府已指派副政务司长卓永兴监察情况，要求各政府部门监察其负责范畴动态，随时应变，即时汇报任何情况。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨分析，CrowdStrike的软件更新影响到微软的云端服务Azure，而全球不少航空公司采用服务供应商Amadeus提供的系统，廉航则多采用其附属公司Navitaire系统，两者均采用微软云端，才出现“连锁反应”。