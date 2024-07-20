陕西柞水桥梁垮塌 11人遇难30多人失联

受暴雨山洪影响，中国陕西省柞水县公路桥梁垮塌，造成11人遇难，还有近20辆车30余人失联。中共总书记习近平要求全力抢险救援，搜救失联人员。

综合新华社、央视新闻及澎湃新闻报道，事故发生在星期五（7月19日）晚8时40分左右，陕西省商洛市柞水县境内突发暴雨山洪，导致丹宁高速公路水阳段山阳方向K46+200处严坪村二号桥局部垮塌。

截至当晚10时，已搜救发现坠河车辆五辆、遇难者11人，初步核查还有近20辆车30余人失联。

报道称，灾害发生后，习近平高度重视并作出指示，称当务之急是全力抢险救援，千方百计搜救失联人员，最大限度减少人员伤亡，并妥善做好家属安抚等善后工作。

习近平强调，当前正值“七下八上”防汛关键期，各地区和有关部门要高度重视、压实责任，加强监测预警，强化巡查排险，落实落细各项措施，保障群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李强作出批示，要求尽一切努力搜救失联人员，尽快查明原因，妥善做好善后工作，并抓紧排查处置险情，严防次生灾害。

中共中央政治局委员、国务院副总理张国清率有关部门负责人赶赴现场指导救援处置工作。

目前各项救援工作正在紧张开展。中国国家综合性消防救援队伍已投入736人、76车、18舟艇、32架无人机开展救援。

据陕西省防汛抗旱总指挥部消息，15日8时至19日12时，陕西省出现今年入汛以来最大强降雨过程，造成陕西西安、宝鸡等七市(区)16.92万人受灾。截至18日傍晚6时，暴雨洪灾造成宝鸡五人不幸遇难、八人失联。

连日来，陕西省多地出现强降雨。渭河、汉江部分支流已出现超警戒、超保证洪水，强降雨落区出现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的风险明显增加。