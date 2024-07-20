解放军无人装备频繁亮相中外联演 军事专家：紧贴实战及作战趋势

解放军无人装备在中外联演中频繁亮相，中国军事专家认为，这反映出中外联演的课目设置紧贴实战及作战趋势，也展示了中国在无人装备研制运用方面的进步。

中老“友谊盾牌-2024”联合演习当地时间星期四（7月18日）展开全流程、全要素联合实兵演练，解放军报报道称，此次联演，包括察打一体无人机、排爆机器人和履带无人车在内的多种无人装备亮相演训场，检验了有人无人协同作战水平。

今年以来，中方无人装备频繁亮相中外联演场。在5月中下旬举行的中柬“金龙”联合反恐演习中，中方参演人员在柬埔寨王家军某训练基地展示了一系列智能无人装备，其中包括两款作战机器狗，引起广泛关注。

据环球时报星期五（19日）报道，对于解放军无人装备在中外联演中常态亮相，中国军事专家张学峰受访时说，这反映出中外联演的课目设置紧贴实战及作战趋势。近年的局部战争中，各型无人机大显身手，各国纷纷加强无人机和反无人机体系的建设以及相关战术战法研究，“解放军也不例外，而在中外联演中出现越来越多的无人装备，不仅体现出无人化装备重要性，也展示出解放军在该领域取得的进步。”

张学峰分析，从公开报道可以发现，中外联演的无人装备基本上覆盖了从侦察、监视到火力打击、战果评估的整个作战链条，且参演无人装备种类多，有各型无人机、无人车，甚至有武装机器狗这种颇具科幻感的装备，反映出中国在无人装备研制和运用方面的创新和探索。

据报道，此次中老“友谊盾牌-2024”联合演习中设置有“无人机反制”课目，中老双方组织了混编的无人机反制组，在联合抗击行动中，当收到“有3架无人机正向通信枢纽快速机动，疑似自杀式无人机”的“敌情”态势后，无人机反制组配合打出实时侦测、跟踪预警、电子干扰、隐真示假等一系列“组合拳”。

张学峰指出，“这种中外混编的无人机反制组，体现了中老两国军队实现分队级的协同，协同更加紧密，更有利于为双方部队提供针对无人机的安全保障。”

报道引述另一名军事专家分析称，中外联演中出现的无人机装备不仅反映出无人化技术的重要性，还体现出实战性，有重要的实践意义。

专家表示，比如此次中老“友谊盾牌-2024”联合演习中的无人机反制课目，不仅是在战时无人机成为非对称军事手段，和平时期一些恐怖分子也常常借助无人机实施恐袭，因此无人机反制是反恐的重要课目，具有很强的实战性。