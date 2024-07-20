中方代表批“产能过剩”：新能源产品供给远不能满足需求

世贸组织当地时间星期五（7月19日）举行对中国贸易政策审议会议。中国代表批驳“产能过剩”和实施“经济胁迫”为不实指责，并强调中国企业的成功源于市场竞争而非政府补贴。新能源产品供给还远不能满足需求，根本不存在“产能过剩”。

根据中国央视新闻客户端消息，世贸组织第九次对中国贸易政策审议举行第二场会议。中方代表团在会上介绍刚刚闭幕的中共二十届三中全会时说，会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。成员有理由相信，未来中国进一步全面深化改革、扩大开放、推动高质量发展，将为全球带来新的更大机遇。

中方代表还说，中方以坦诚、开放态度回应成员关注。围绕产业政策、补贴、国有企业、知识产权保护、网络安全与数据流动、政府采购、全国统一大市场建设、出口管制、标准制定、检验检疫措施、透明度等问题，中方从政策目标、具体操作、实施效果、未来方向等角度进行深入阐释。关于对最不发达国家成员扩大开放市场、坚持发展中成员地位和灵活务实处理特殊与差别待遇问题，中方进一步阐明了立场。

针对有成员国指责中国“产能过剩”和实施“经济胁迫”，中方代表表示，坚决批驳不实指责。中方强调，中国的补贴政策符合世贸组织规则，中国企业的成功源于市场竞争而非政府补贴。中国新能源产品为全球绿色低碳转型、应对气候变化作出积极贡献。

中方代表说，从全球看，新能源产品供给还远不能满足需求，根本不存在“产能过剩”。所谓“经济胁迫”无论在过去、现在还是未来都不是中国的贸易政策。个别成员动辄实施“长臂管辖”，设置各类管制清单，任意对其他成员的企业个人进行制裁，才是真正的经济胁迫来源地。