中国官方首次披露秦刚因个人原因辞去人大代表职务

中共二十届三中全会闭幕后，中国官方首次披露前外长秦刚因个人原因辞去全国人大代表职务。

中国人大网星期五（7月19日）发布的2024年第二号中国全国人大常委会公报中披露，由天津市选出的全国人大代表、前国务委员兼外长秦刚“因个人原因，由本人提出辞去人大代表职务”。今年2月22日，天津市人大常委会会议决定接受他辞职。

全国人大常委会2月27日的公告披露，秦刚已辞去人大代表职务，但没有透露原因。香港《星岛日报》称，这是官方首次披露秦刚因“个人原因”辞职。

公报还披露了解放军中部战区原副司令员李志忠，中国航天三江集团原董事长、党委书记冯杰鸿等七人被罢免或辞去全国人大代表的原因。

此前，三中全会星期四（7月18日）闭幕后发布的公报称：“全会决定，接受秦刚同志辞职申请，免去秦刚同志中央委员会委员职务。”

分析认为，公报仍以“同志”称呼秦刚，意味着秦刚主要接受中共党纪和行政处分，不大可能被追究司法责任。

今年58岁的秦刚2022年底出任中国外长，去年3月升任国务委员，成为当时最年轻的党和国家领导人。但仅仅三个多月后，秦刚就从公共视线中消失。

去年7月下旬，秦刚被免去外长职务，由此成为1949年中共建国以来任期最短的外长。同年10月下旬，秦刚进一步被免去国务委员职务。