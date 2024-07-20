蔡英文缺席全代会 台媒：民进党迎来赖清德时代

台湾执政的民进党将改选党内权力核心，但隶属于英系的前总统蔡英文不会出席星期天（7月21日）举行的党代表大会。台媒分析，这意味着民进党将迎来赖清德时代。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，蔡英文办公室星期六（20日）说，蔡英文另有私人行程，已向中央党部请假不出席全代会。

即将于星期天召开的民进党全代会重头戏为改选中执委、中常委与主管党纪的中评委。据民进党党章规定，蔡英文是前民进党主席，是当然党代表，拥有投票权。但早在5月改选党代表时，蔡英文就没有现身投票。

民进党党内人士说，蔡英文不出席全代会有两大考量，一是蔡英文原本就对党内派系文化不感兴趣，再者全代会是诉诸全党大团结的场合，蔡英文出席全代会一举一动势必成为讨论话题，从而模糊会议重点。

但《联合报》称，从英系衰退、到蔡英文缺席全代会，各方面都显示出民进党将正式迎来赖清德时代。

此次全代会选举将从39人中选出30位中执委，再从30位中执委中选出10席中常委。中常委在党内决策层具有直接影响力。

目前英系在中常委保有两席，分别是黄承国和蔡易余。但目前除了王世坚已在安全名单内，派出的前立委苏治芬恐怕难以为英系抢下第二席。

尽管总统赖清德已退出新潮流的派系运作，但党内普遍评估，新潮流、民主活水、绿色友谊连线等“信赖系统”预料可拿下中常委过半席次，正国会则力拼保二。

TVBS新闻网也称，在立委陈亭妃遭正国会除名、前桃园市长郑文灿遭收押后，新潮流、正国会、桃园灿系的布局将格外受到关注。

另一方面，台湾前总统陈水扁星期六早上向《中国时报》证实，他将出席民进党全代会投票。知情人士透露，陈水扁可能会将中执委的票投给与赖清德关系不和的陈亭妃。