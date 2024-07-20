北京启动商品房以旧换新 首批9000套新房参与

中国首都北京市启动商品住房以旧换新，首批参加的新建商品房项目共31个，涉及房源9000余套。

据央视新闻客户端报道，在北京市住建委等部门的指导支持下，北京房地产业协会、北京房地产中介行业协会主办的北京市商品住房“以旧换新”活动星期五（7月19日）正式启动。

北京市此次以旧换新活动针对的是下半年计划出售二手住房并购买新建商品住房的购房居民。活动主要以为换房业主在旧房出售、购买新房、过渡居住、购买家居家电等换房全链条过程中，提供一定服务和优惠为主，助力居民改善性置换需求。

首批参加倡议的新建商品房项目共31个，涉及房源9000余套；房地产经纪机构11家。

据报道，购房家庭选定想要换购的新房后，可与参与活动的房地产开发企业签订换房协议并缴纳换房订金，订金将进入预售资金监管账户。参加活动的房地产中介机构将同步挂牌居民想出售的旧房房源，并加大旧房出售的推广力度。

在90天内若旧房售出，购房居民将与开发商正式签订新房的购房协议，订金转为新房购房首付款。若90天内旧房未售出，购房居民可与开发企业协商延期，也可以无条件申请退还订金，退款时间不超过15天。

参与活动的房地产开发企业和中介机构还可以自主决策，为“以旧换新”居民提供购房优惠、专属中介费优惠等服务。

以旧换新是助力中国房地产去库存的方式之一，去年以来，已有多地先后推进住房“以旧换新”。中指研究院监测数据显示，中国全国已有超百城陆续推出相关政策。