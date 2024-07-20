导游涉强制旅客消费 天津文旅局处3万人民币罚款

中国天津市一名导游怒斥游客不消费，并强制游客购物否则不能离开，天津市文旅局责令涉事导游改正，并处3万元（人民币，下同，5500新元）罚款。

综合观察者网和奔流新闻报道，互联网星期五（7月19日）流传一段“导游强制游客消费”的视频。视频中一名女导游在旅游巴士上大声怒斥游客，理由是这些游客在景点消费不达标。

这名女导游说：“一车52个人买了900块钱，我赔都赔死了。那么多人空手出来，我让你们多少买点，别空手出来，我搁里头交代不了。”

她还指责车内乘客：“都是这么大年纪的人了，不知道怎么回事啊，就这么给你们太原人丢脸是吗？”她更怒斥：“花钱你是上帝，不花钱你就是狗屁！”

这名导游还要求没买东西的游客到回去购物，“什么时候买到1000多块钱，买到2000块了你们再走”。

上述视频被曝光后立刻引发关注，不少网民怒斥上述导游的行为“跟直接伸手去人口袋里掏钱有什么区别”。

随着舆论曝光，天津市文化和旅游局介入调查。

据天津市文化和旅游局微信公众号消息，天津市文化和旅游局星期五发布情况通报称，事件曝光后当局立刻启动调查程序，迅速开展处置工作。

通报称，经查，视频中的旅游团队7月16日在山西省太原市由当地旅行社组团出发，行程为北戴河、天津四日游。涉事导游邓某为天津地接导游，其导游证因有效期满未申请换发，已于2023年9月9日被注销，属无证导游。

通报指，7月19日早10时30分左右，该旅游团在津旅游行程中，邓某言辞失当、态度恶劣，存在胁迫旅行者消费行为，引发游客不满。该局依法责令涉事导游改正违法行为，拟对其顶格处3万元罚款，并没收违法所得。