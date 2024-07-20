中国科技部通报国家重点研发项目抄袭和评审请托问题

中国科技部通报国家重点研发计划有关项目的抄袭问题和评审请托问题，其中中国农业大学和中国农业科学院等四名相关项目负责人涉抄袭问题，三年内不得参与财政性资金支持的科学技术活动，南京大学医学院附属鼓楼医院工作人员孙倍成涉评审请托问题，七年内不得参与财政性资金支持的科学技术活动。

根据中国科技部网站星期六（7月20日）发布通报指出，中国农业大学赵然去年6月作为项目负责人申报了国家重点研发计划项目。经查，其申报书在主要指标、研究内容、研究方法和主要创新点等方面抄袭了其他已立项项目内容。科技部已依规终止了该项目评审程序，该项目未获资助。

赵然的行为违反了国家科技计划项目申报要求和科研诚信相关规定。依据相关规定，禁止赵然三年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动并记入科研诚信严重失信行为数据库。

通报还指出，中国农业科学院兰州兽医研究所陈豪泰去年6月作为项目负责人申报了2023年国家重点研发计划项目。经查，其申报书在主要指标、研究内容、研究方法和主要创新点等方面抄袭了其他已立项项目内容。科技部已依规终止了该项目评审程序，该项目未获资助。

张涛的行为违反了国家科技计划项目申报要求和科研诚信相关规定。依据相关规定，禁止张涛三年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动并记入科研诚信严重失信行为数据库。

通报还指，浙江甬江实验室张晓晨以及品源（随州）现代农业发展有限公司张涛作为项目负责人分别申报了2023年国家重点研发计划项目。上述两个项目也存在抄袭问题，科技部已终止了该项目评审程序，并依据相关规定，禁止二人三年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动并记入科研诚信严重失信行为数据库。

通报说，上述问题也暴露出有关单位履行法人主体责任不够，对科研人员的日常诚信教育和管理不到位，对项目申报书的审核把关不严。科技部已约谈上述单位主要负责人，责令其严格落实科研诚信建设各项要求，限期完成整改工作。

中国科技部同时还通报了评审请托问题，通报指出，南京大学医学院附属鼓楼医院工作人员孙倍成2021年7月作为项目负责人申报了2021年国家重点研发计划项目。

经查，孙倍成通过打电话、发信息等方式，搜集、分析潜在的评审专家信息并实施请托、“打招呼”，寻求对其申报项目予以关照。其中，自然资源部第三海洋研究所邵宗泽、河南省科学院生物研究所有限责任公司刘仲敏、湖南师范大学杨荣华、西南林业大学刘爱忠作为该项目评审专家，接到请托后未按规定向评审组织方报告，也未主动申请回避。东南大学赵远锦为孙倍成实施请托提供了协助，并在科技部核查有关违规问题过程中，违规联系孙倍成并透漏相关调查情况，妨碍调查核实工作。科技部已依规终止了该项目评审程序，该项目未获资助。

依据相关规定，禁止孙倍成七年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动，禁止赵远锦五年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动，禁止邵宗泽、刘仲敏、杨荣华、刘爱忠三年内承担或参与财政性资金支持的科学技术活动，上述人员均记入科研诚信严重失信行为数据库。

通报指出，评审中“打招呼”“请托”严重干扰了评审秩序，给潜心研究的科研人员造成了困扰，对科技界整体形象和国家科技创新事业发展造成了恶劣影响，必须坚决制止、严肃惩处。