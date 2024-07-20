旅美大熊猫“云川”“鑫宝”8月8日与公众见面

中国官方通报，旅美大熊猫“云川”“鑫宝”将于8月8日与公众见面。

中国野生动物保护协会星期五（7月19日）在官方微信公众号通报，大熊猫“云川”“鑫宝”在2024年6月28日从四川抵达美国圣迭戈动物园后，已顺利度过三周的检疫隔离期。

在中美专家团队的精心照顾下，两只大熊猫已适应新家环境和当地竹子等食物，健康状况良好。经过专家综合评估，中美合作方决定，“云川”“鑫宝”将于8月8日在圣迭戈动物园“熊猫岭”与公众见面。

“熊猫岭”是在圣迭戈动物园原有大熊猫馆的基础上改造完成的，面积比原馆增加了四倍，中方专家团队全程参与技术指导。“熊猫岭”的设计灵感来源于四川、甘肃和陕西一些山脉的景观和地貌特征，同时融合了圣迭戈当地的地理特色，既展示了山岭风貌，也模拟出大熊猫生活的自然环境。

据中新社报道，圣迭戈动物园是美国首个同中方开展大熊猫保护合作研究的动物园。自1994年以来，双方在大熊猫保护研究、技术交流和人员培训等方面取得丰硕成果。

今年2月，中国野生动物保护协会与圣迭戈动物园签署新一轮大熊猫保护合作协议，开启为期10年的大熊猫国际保护合作。

继美国圣迭戈动物园今年迎来旅美大熊猫后，中美机构再签意向书，计划在2025年实现一对大熊猫前往旧金山。