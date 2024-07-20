谢锋：不管寒流逆风都改变不了中美人民友好合作根本愿望

中国驻美大使谢锋星期五（7月19日）说，中美民间友好有着深厚历史积淀，不管是中美关系寒流还是人文交流逆风，都改变不了中美人民友好合作的根本愿望。

根据中国驻美大使馆官网星期六（20日）发布的新闻稿，谢锋在第六届中美友城大会开幕式发表视频致辞时说，此次盛会具有三重特殊意义：这是时隔五年首次在美举办全国性综合性中美地方交流活动；今年恰逢首届中美友城大会召开10周年；会议东道主塔科马市迎来与福建省福州市结好30周年庆。

谢锋说，友城关系随中美建交蓬勃兴起，中美建交45年来，友城“朋友圈”持续扩容、友城关系网越织越密，两国缔结了286对友好省州和友好城市关系，搭建了理解与信任之桥，浇灌了人民友谊之树，也为中美关系注入了不竭动力。

他指出，当前中美关系仍然面临严峻挑战。发展好中美关系，需要汇聚各方力量。两国民间交往越频繁、地方合作越密切，中美关系发展的民意基础就越坚实、空间就越广阔。

谢锋就此提出“把握开放合作的新机遇，破解民间交往的新挑战，拓展友城关系的新维度”三点意见。他说，今天，中国已成为美国三个州的最大出口市场、32个州的前三大市场、43个州的前五大出口市场，两国地方合作互利共赢、成果丰硕。希望大家抓住中国开放发展的历史机遇，挖掘地方优势互补的巨大潜能，促进共同发展，增进人民福祉。

谢锋还说，过去几年，所谓对华强硬的“政治正确”在美扩散蔓延，“寒蝉效应”自上而下传导，给友城合作和民间交往蒙上阴影。但中美民间友好有着深厚历史积淀，不管是中美关系寒流还是人文交流逆风，都改变不了中美人民友好合作的根本愿望。去年以来，美国10余个地方团组访华，中国地方省市负责人率30多个团组访美，为中美关系止跌企稳贡献力量。希望大家多走动、多来往、多交流，用涓涓细流消融误解偏见的层层坚冰、汇聚人民友好的滔滔江河。

谢锋强调，希望两国友城进一步丰富交流形式，充实合作内涵，落实中国国家主席习近平提出的“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”重大倡议，探索粤港澳大湾区和旧金山湾区、纽约湾区，长江经济带与密西西比河流域等区域合作，举办中美农业圆桌论坛、中美湾区对话等丰富活动，不断推动中美友城关系的扩大与发展。

谢锋最后说，开创中美17亿人民的美好未来，离不开一个健康稳定的中美关系。衷心希望友城这一中美关系的源头活水，不断浇灌滋养、激浊扬清，推动中美关系不断奔涌向前。