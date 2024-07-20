谢锋：不管寒流逆风都改变不了中美人民友好合作根本愿望

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更新 / 2024年7月20日 4:05 PM
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发布 / 2024年7月20日 4:02 PM
中国驻美大使谢锋星期五在第六届中美友城大会开幕式发表视频致辞。（中国驻美大使馆官网）
中国驻美大使谢锋星期五在第六届中美友城大会开幕式发表视频致辞。（中国驻美大使馆官网）

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中国驻美大使谢锋星期五（7月19日）说，中美民间友好有着深厚历史积淀，不管是中美关系寒流还是人文交流逆风，都改变不了中美人民友好合作的根本愿望。

根据中国驻美大使馆官网星期六（20日）发布的新闻稿，谢锋在第六届中美友城大会开幕式发表视频致辞时说，此次盛会具有三重特殊意义：这是时隔五年首次在美举办全国性综合性中美地方交流活动；今年恰逢首届中美友城大会召开10周年；会议东道主塔科马市迎来与福建省福州市结好30周年庆。

谢锋说，友城关系随中美建交蓬勃兴起，中美建交45年来，友城“朋友圈”持续扩容、友城关系网越织越密，两国缔结了286对友好省州和友好城市关系，搭建了理解与信任之桥，浇灌了人民友谊之树，也为中美关系注入了不竭动力。

他指出，当前中美关系仍然面临严峻挑战。发展好中美关系，需要汇聚各方力量。两国民间交往越频繁、地方合作越密切，中美关系发展的民意基础就越坚实、空间就越广阔。

谢锋就此提出“把握开放合作的新机遇，破解民间交往的新挑战，拓展友城关系的新维度”三点意见。他说，今天，中国已成为美国三个州的最大出口市场、32个州的前三大市场、43个州的前五大出口市场，两国地方合作互利共赢、成果丰硕。希望大家抓住中国开放发展的历史机遇，挖掘地方优势互补的巨大潜能，促进共同发展，增进人民福祉。

谢锋还说，过去几年，所谓对华强硬的“政治正确”在美扩散蔓延，“寒蝉效应”自上而下传导，给友城合作和民间交往蒙上阴影。但中美民间友好有着深厚历史积淀，不管是中美关系寒流还是人文交流逆风，都改变不了中美人民友好合作的根本愿望。去年以来，美国10余个地方团组访华，中国地方省市负责人率30多个团组访美，为中美关系止跌企稳贡献力量。希望大家多走动、多来往、多交流，用涓涓细流消融误解偏见的层层坚冰、汇聚人民友好的滔滔江河。

谢锋强调，希望两国友城进一步丰富交流形式，充实合作内涵，落实中国国家主席习近平提出的“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”重大倡议，探索粤港澳大湾区和旧金山湾区、纽约湾区，长江经济带与密西西比河流域等区域合作，举办中美农业圆桌论坛、中美湾区对话等丰富活动，不断推动中美友城关系的扩大与发展。

谢锋最后说，开创中美17亿人民的美好未来，离不开一个健康稳定的中美关系。衷心希望友城这一中美关系的源头活水，不断浇灌滋养、激浊扬清，推动中美关系不断奔涌向前。

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