云南昌宁巨型野生菌将制成标本供游客参观

中国云南省保山市昌宁县一处乡村发现巨型野生菌，当地村干部受访时表示，将把野生菌制成标本供旅客参观。

据中共保山市委员会宣传部官方微信公众号“保山发布”星期五（7月19日）的消息，保山市昌宁县漭水镇河尾村村民吴兴强、吴尚德叔侄俩星期三（17日）上午在割牛草过程中，在自家饲草地里发现了一丛白色的巨型野生菌群。消息一传开，吸引了当地群众前去围观。

从外形上看，这丛菌菇除了颜色和普通的野生菌相似外，个头十分巨大。一朵挨着一朵，一层一层叠加着向上生长，有些已打开的菌伞，比人脸还大一两倍。经实地测量，最大的一株直径90厘米，高80厘米，估计重量超过100斤。

漭水镇河尾村平场子村民小组村民吴尚德说：“我们地方菌子平常比较多，但像这么大的非常少见，感觉相当稀奇。”

经咨询昌宁县林业和草原局相关专家后得知，该野生菌名叫巨大口蘑，主要分布在中国亚热带、热带地区，云南、广东、香港、福建等地都有，大部分情况下是丛生，也有单生的。

据了解，巨大口蘑喜欢在高温、高湿，具有草腐类物质的环境中生长。从种子发芽到长大、凋谢，大约需要一个月左右时间。巨大口蘑在云南是较少见的食用菌，有关专家不建议市民随意采摘食用。

另据红星新闻报道，河尾村党总支书记李忠强说，该野生菌十分罕见，没有炖来吃，村里将给发现该野生菌的村民一笔奖励。“目前已将该巨大口蘑送往当地加工厂进行烘干处理，将制作成标本，未来供游客参观”。