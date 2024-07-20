朱立伦：会继续邀请赖清德赴立法院国情报告

台湾宪法法庭裁定立法院改革修法多数条款暂缓执行，但国民党主席朱立伦表明，会持续邀请总统赖清德赴立法院进行国情报告，“也是赖清德的承诺”。

据台湾《中国时报》报道，宪法法庭星期五（7月19日）裁定，由于《立法院职权行使法》及《刑法》关于听取总统国情报告、听取行政院官员报告与质询、人事同意权、调查权及听证会、藐视国会罪等有违宪争议，决定对法案进行暂时处分（即法案冻结）。

这项宣判意味着赖清德暂免即问即答式国情报告，而进口蛋、镜电视调查小组将因无调查权形同虚设。

对此，朱立伦星期六（7月20日）在立法院改革说明会上称，民进党最怕的事情就是查弊，因此“他们会想尽一切办法杯葛”。但民众需要真相，台湾需要阳光，需要把弊案揭露出来，为此蓝营会持续努力在地方街头进行宣讲。

针对赖清德质询即时问答无法实现，朱立伦说，国民党仍会继续邀请赖清德赴立法院进行国情报告，这“也是赖清德的承诺”。

针对即将于8月6日举行的法案释宪言词辩论庭，朱立伦说，即便有很多人认为大法官、民进党早安排好预设立场，“但我们还是认为社会有公平正义”。

朱立伦说，立法院调查权、听证权是世界上很多民主国家的主张，“更是民进党前辈们主张”。他说，台湾民主要进步、台湾要走向国际，全世界都在看此次释宪案，大法官须知道自己责任重大。