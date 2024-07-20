习近平到越南驻华使馆吊唁阮富仲逝世

中共总书记、中国国家主席习近平到越南驻华使馆吊唁越共总书记阮富仲逝世。

据新华社报道，中共中央总书记、中国国家主席习近平星期六（7月20日）下午4时许到越南驻华使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。

习近平来到越南驻华使馆吊唁大厅。大厅里，摆放着阮富仲的遗像。习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希送的花圈，中共中央、全国人大、国务院、全国政协、中央军委以及中联部、外交部、国防部、北京市委和市政府、有关人民团体送的花圈摆放在遗像前。

习近平走到阮富仲遗像前驻足默哀，向遗像三鞠躬，在吊唁簿上留言并签名。

习近平指出，阮富仲是坚定的马克思主义者，是越南共产党和越南人民的伟大领导者，他把毕生精力献给了越南党和国家，献给了越南人民，献给了越南社会主义事业，深受越南全党全军全国人民拥护和爱戴。

习近平说，他十多年来和阮富仲交往密切，结下了深厚的同志情。具有里程碑意义的是，他们去年一道宣布构建具有战略意义的中越命运共同体。阮富仲的逝世使中国失去了一位中越关系推动者和社会主义事业同行者，令中方非常悲痛。中方将永远铭记阮富仲为两党两国关系和世界社会主义运动事业作出的杰出贡献。

习近平相信，在越共中央坚强领导下，越南人民一定能化悲痛为力量，在革新开放和社会主义建设事业中不断取得新的更大成就，并坚信中越双方一定会继续一道努力，推动中越命运共同体建设走深走实。

据中方新闻稿，越南驻华大使范星梅表示，习近平前来吊唁，中共中央第一时间向越共中央发出唁电，体现了中共、中国政府对越中两党两国关系的高度重视，体现了习近平对阮富仲的特殊感情，越方深受感动，深表感谢。

范星梅说，阮富仲生前高度重视对华关系，为发展越中友谊付出巨大心血、作出巨大贡献。越方将继承阮富仲遗志，落实好越中两党两国最高领导人达成的重要共识，坚持将发展对华友好合作作为越南对外政策的战略选择和头等优先，推动具有战略意义的越中命运共同体建设继续向前发展。