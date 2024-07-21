张国清赶赴陕西商洛 要求尽快查明桥梁垮塌原因和责任

中国陕西省商洛市柞水县公路桥梁垮塌造成12人遇难31人失联，中国国务院副总理张国清赶赴商洛市，要求争分夺秒搜寻失联人员，并尽快查明桥梁垮塌原因和责任。

据中新社报道，张国清率有关部门负责人，于星期六（7月20日）中午紧急赶赴陕西商洛市指导丹宁高速水阳段公路桥梁垮塌救援处置工作。

张国清抵达后前往桥梁垮塌点和救援现场，详细了解抢险救援进展和困难，与有关方面研究优化救援处置方案，现场调度加快搜救进度。随后，张国清主持召开会议，传达中共总书记习近平指示精神和总理李强批示要求，研究部署下一步救援处置工作。

张国清要求，把千方百计搜救失联人员作为当务之急、重中之重，进一步调派水域救援队伍、水下救援专业力量，沿河道下游及两岸拉网式摸排，想一切办法、尽一切努力，争分夺秒搜寻失联人员。要密切关注河道水位变化，细致排查周边安全隐患，严防次生灾害。要通过多种方式进一步核实坠河车辆和失联人员情况，确保不落一人，耐心细致做好遇难和失联人员家属安抚及各项善后工作。要抓紧抢修损毁桥梁，尽快恢复交通秩序。要尽快查明桥梁垮塌原因和责任，及时回应社会关切。

张国清说，当前正值“七下八上”防汛关键期，强降雨导致山洪地质灾害风险高，各地要切实吸取教训、举一反三，进一步压实各方责任，全面排查整治高速公路、铁路沿线等汛期风险隐患。要组织专业技术力量下沉一线，应用先进技术装备持续开展巡查排险，切实提高风险隐患排查整治专业性，及时发现和消除风险隐患。对于受山洪冲击大、安全风险高的路段，尤其是临水临坡、桥梁涵洞等重点部位，要加强监测预警，及时采取交通管制措施，突出做好夜间、强降雨期间交通安全警示，最大限度减少伤亡。