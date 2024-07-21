福建泉州据报要求中共党员干部带头贯彻落实三孩政策

中国福建泉州据报要求中共党员干部带头贯彻落实三孩政策，被解读为号召党员干部生三孩。

中国界面新闻星期六（7月20日）报道，一份疑似福建泉州的人口政策文件截图在网上流传。文件信息主要为落实三孩政策的有关工作安排，其中提到“党员干部、各级机关、国有企业、事业单位干部要带头贯彻落实三孩政策”。引发公众对变相强制生育的担忧。

界面新闻从泉州市卫健委获悉，这是一份泉州市拟出台的生育支持政策文件，但目前处于内部征求意见阶段，尚未对外公开。个别工作人员疏忽将其发到网上，引发热议。泉州市有关部门将可能依据情况适时公布。

自2021年中国实施三孩政策以来，地方落实三孩政策的具体措施就备受关注。诸如育儿补贴、购房优惠、假期照顾等不时引起讨论。这份流传的文件内容涉及人口政策和相关服务管理，从表达方式看，与各地出台的优化生育政策促进人口长期均衡发展相关文件接近。

上述文件在“组织实施好三孩生育政策”部分，提及党员干部带头落实三孩政策的表述，让一些网民感到不适，有人担心其演变成变相强制生三孩。

报道称，在这之前，在一些其他地方的文件中，也出现过要求党员干部带头生三孩的类似表述。比如，2023年11月，湘潭市岳塘区路口社区召开“多措并举推进‘和谐社会 全面三孩’”政策宣传工作时称：“号召党员干部宣传引导好、带头落实好、自觉执行好国家的优化生育政策，为促进人口长期均衡发展作出积极贡献。”

中国可能在龙年迎来生育小高峰，有助缓解今年人口下滑的情况。第一财经2月报道，受多重因素影响，中国今年出生人口或将迎来阶段性回升，其中一个原因是中国人对生肖“龙”有特殊偏爱。上一个龙年2012年时就出现生育小高峰。