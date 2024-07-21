港特首勉励学生为中国航天科技发展作出贡献

香港特首李家超勉励当地学生磨练科技创新能力，将来为中国航天科技发展作出贡献。

据港府新闻公报网站发布的致辞稿，李家超星期六（7月20日）在中国国家主席习近平回信香港学生一周年分享会暨香港青少年航天创新大赛颁奖典礼上致辞时说，中国航天事业今天发展如日方中，是经历一代又一代卓越的科研人员，以创新精神坚毅不屈，方能取得今天的成就。

李家超说：“我希望更多学生以国家航天事业为榜样，磨练科技创新能力，将来为国家的航天科技发展作出贡献。”

对于香港的载荷专家参选者获选为中国第四批预备航天员，有机会参与中国的航天任务，李家超说：“我们都引以为傲。国家重视香港科技发展，更对香港创科人才实力高度肯定。”

他勉励香港学生们，只要有决心和毅力在创科路上向前进，他们的航天梦，同样有可能实现。

李家超也说，香港公布新的小学科学科课程，强化学生的创新思维。新课程加强了中国航天和创新科技等学习元素，从小提升学生对中国航天事业的了解，培养他们对中国创科事业的自豪感。

习近平去年7月24日给香港一所学校的学生回信，期望学生们能深入了解中国的历史文化和现实国情，厚植家国情怀，锤炼过硬本领，“早日成长为可堪大任的栋梁之才，为建设美好香港、实现民族复兴积极贡献力量”。