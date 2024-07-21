郭士强再担任中国男篮主教练

中职篮球队广州龙狮主教练郭士强将接替乔尔杰维奇，再次担任中国男篮主教练。

中国篮球协会星期天（7月21日）在微博宣布，为备战2027年男篮世界杯和2028年洛杉矶奥运会，结合未来国家男篮发展思路，根据中国篮球协会关于国家男篮主教练选聘方案，经研究，中国篮球协会聘请郭士强担任中国男篮主教练。

中国篮球协会承诺，将继续坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的组队原则，对标国际先进水平，组建中外国际化复合型团队，打造作风优良，能征善战，理念先进，特点鲜明的中国男篮。

龙狮也证实，经俱乐部与郭士强及中国篮协领导长时间全面而真诚的沟通，郭士强即日起成为中国男篮新一任主教练，并说“为了全身心投入国家队有关工作当中，郭指导在广州龙狮队的执教生涯将暂告一段落”。

公开资料显示，今年49岁的郭士强1999年入选国家队，曾代表中国男篮参加过2000年悉尼奥运会和2004年雅典奥运会，2005年宣布退役。他曾在2009年至2010年国家队主帅。

中国篮球协会上个月公布，结束与乔尔杰维奇的合作。

“球圈赵探长”微博账号曾在6月写道，通过多个渠道了解到，郭士强有极大概率接替乔尔杰维奇，成为新一届中国男篮主教练。由于国家队主帅无法兼任，担任中国男篮主教练也就意味着郭士强将告别广州龙狮。

澎湃新闻也报道，郭士强早在6月就已经拿起中国男篮的教鞭。