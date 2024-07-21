中国多地宝马4S店拒不交车 要求加价才能提车

德国车企宝马退出中国价格战后，据报中国多地宝马4S店出现大规模拒不交车的情况，消费者提车时被要求加价3万元（人民币，下同，5550新元）。

中国蓝鲸新闻星期六（7月20日）报道，重庆、郑州、深圳、苏州、东莞等多地的消费者申诉，称出现临近提车或交付时被告知要加价的情况。多数消费者是在5月底6月定的车，7月提车时大多被要求临时加价3万元。

​4S（整车销售、零配件、售后服务、信息反馈）店拒不交付的理由也是各不相同，对于一些已经签订合同、交付定金的消费者，门店给出的回应是车停产了或者产量减少。对于那些仅仅交了定金没签合同的消费者，门店则回应“总部审批没通过”等理由。

报道称，​近年来在中国国内造车新势力的围剿下，传统一线豪华汽车品牌BBA（奔驰、宝马、奥迪）逐渐式微。

路透社报道，宝马7月9日公布，公司第二季度销量同比下降1.3%至61万8826辆，其中在宝马的主要市场中国，销量下降4.7%至18万8495辆。

宝马今年5月底给所有经销商门店发函称，决定给宝马4S店开出多项大幅度补贴减免政策，意在帮助经销商应对短期困难，缓解业务压力。

不过，从6月底开始，宝马逐渐退出价格战。宝马中国官方给出的回应是，下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打。

据蓝鲸新闻报道，有宝马销售称：“下半年全国各地的宝马经销商车源都被大幅取消，厂家回收了很多车，所以下半年车源会非常紧张。这也是为什么从6月底开始，各地4S店出现拒绝交付，加价提车的情况。”

北京市盈科（广州）律师事务所陈金波律师说，4S店的行为违法，并提醒消费者，面对加价提车等不合理行为，消费者有权拒绝。