中国最大热等静压装备启用

中国钢研科技集团研发的中国首台套超大型热等静压装备HIPEX1850启用。它是中国最大、世界第二大尺寸的热等静压装备，经其处理加工的航空航天等领域大型核心零部件，材料疲劳寿命可提高10至100倍。

据《科技日报》报道，中国钢研科技集团星期五（7月19日）正式发布HIPEX1850。

报道称，该装备的发布，标志着中国热等静压装备研制技术在设备尺寸、加工参数、模块化设计、智能化控制、设备稳定性等方面取得重大进展。

中国钢研所属的钢研昊普科技董事长吕周晋介绍，热等静压是对金属、陶瓷、复合材料等的特殊热处理工艺，是制备高性能材料的重要手段。经过热等静压工艺处理的材料组织均匀，致密度极高，材料内部的微孔、裂纹、偏析等缺陷可被完全消除。与此同时，材料的耐磨性、耐腐蚀性以及综合机械性能可获得极大提升，材料疲劳寿命可提高10至100倍。

吕周晋指出，热等静压技术是航空太空、电力能源、燃气轮机、消费电子、医疗、半导体等高端制造领域关键零部件生产的必要一环，是推动中国战略性新材料及核心零部件自主研发的关键工艺技术。

第三代热等静压系统研发2019年启动后，HIPEX1850几年后在中国钢研青岛基地研制成功。该装备采用预应力钢丝缠绕结构，钢丝总重350吨，钢丝总长度约6000公里，具备30吨每炉次的高温合金承载量，能够对超大尺寸航空发动机机匣、发动机叶片、燃油喷嘴、涡轮盘等大型核心零部件进行热等静压工艺处理。