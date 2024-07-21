赖清德民进党全代会提深化民主宪政体制目标

台湾民进党籍总统赖清德星期天（7月21日）在民进党全代会上，提出三大目标，即建立台湾主体性的“国家认同”、深化民主宪政体制，以及保障自由人权。

综合台湾中央广播电台、《自由时报》和《联合报》报道，兼任民进党主席的赖清德在全代会致词时说，这次全代会将进行党职改选，代表民进党正式进入新的阶段，在台湾面对来自海内外更多更大的挑战时，期待党新的团队能为新时代，承担比以往更大的责任。

他强调，全党成员要团结再团结，合作再合作，发挥关键力量带领民主台湾继续向前，绝对不能走回头路。

赖清德称，民主前辈过去不惜流血，“用生命揭穿‘台湾是反攻大陆基地’的错误，确立台湾优先的国家政策”，而民进党现在的责任是“团结人民，反并吞，确保国家主权”。

他提出，“要尽全力让全国人民认识台湾自己的历史文化，建立‘生活在台湾的2300万人是一个命运共同体’的国家认同。凝聚每一份力量，让国家认同，不再成为外部分化、内部对立的破口，而是团结国人的力量。”

在深化民主宪政体制方面，赖清德说，过去民主前辈的目标是突破戒严，推翻专制独裁，争取人民作主，而现在的责任是维护权力分立的宪政体制，避免权力再度集中，危害民主，伤害人民的权利。

在保障自由人权方面，赖清德称，以前民主前辈打破报禁，争取言论自由，反对人民因为言论遭受迫害，现在则是要防止言论自由被滥用，保障人民的权利不受假讯息、认知作战的侵害，也同时保护民主社会。

赖清德认为，台湾自从立法院全面改选以来，已历经三次政党轮替，但是距离成熟宪政民主的目标，仍然有许多需要努力，特别是台湾有中国大陆的因素，处境更加特殊，而民进党永远坚持民主自由的宪政体制，绝对不容许台湾因民主政治的失败，而遭受灭亡的危险，并形容民进党是推动台湾民主的主要力量改革的第一品牌。