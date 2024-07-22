拜登退选话题登微博热搜首位

美国总统拜登宣布退出总统竞选后，多个相关话题不仅登上中国社交媒体微博热搜榜，还冲上首位。

据观察，许多网民认为拜登退选等同给对手、共和党籍总统候选人特朗普“保送”，还有网民开玩笑说，特朗普早前遇袭后支持率上涨，是压倒拜登的“最后一根稻草”。“怎么枪打中的是特朗普，击倒的却是拜登”“特朗普这枪中得值”“牛哇，特朗普虐粉成功”“这一枪成功打出了特朗普的夏天。”

特朗普7月13日遭受枪击导致右耳受伤后，选情大受提振。有分析认为，这引发了民主党内对拜登竞选的反对声音越来越大。

拜登当地时间星期天（7月21日）宣布退出总统竞选，并支持副总统哈里斯成为民主党总统候选人。这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选。

消息人士告诉路透社，在拜登宣布退出后的几个小时内，哈里斯的盟友就开始打电话给代表和党主席，争取他们的支持。

截至星期一（7月22日）上午8时20分，话题“拜登退选”占据微博热搜榜首位，阅读量达1.8亿次，讨论量超过3.9万次。其他话题包括“拜登支持哈里斯竞选”“哈里斯发声称赞拜登”等也都登上微博热搜榜前十。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文点评，“民主党接下来谁做总统候选人，可能都差不多”。他进一步说明，特朗普的个性太突出了，美国的选民现在是两拨人，一是特别喜欢特朗普的人，二是特别厌恶特朗普的人。

他说：“因此选择似乎也成为了：或者特朗普，或者anybody（任何人）。”