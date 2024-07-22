流向俄的非法芯片减少 但陆港仍是转运中心

美国商务部早前未披露的数据显示，今年通过中国大陆和香港运输以助推俄罗斯战争的半导体和其他受限制货物减少了五分之一，但香港仍然是全球规避制裁的热门地区。

路透社引述美国商务部一名不具名官员说，1月至5月期间，通过香港转运的通用高优先级清单（CHPL）物品，包括微电子在内的先进部件，下滑了28%。这些物品被美国和欧盟视为可能用于俄罗斯在乌克兰的战争。

官员指出，在同一时期，这些物品通过中国大陆的转运下降了19%。

美国政府将香港和大陆视为俄罗斯为其军事采购材料，包括半导体和无人机零部件的重要全球节点。

这名官员表示：“我认为至少有理由乐观地认为，我们已经能够放缓部分贸易的速度。”但他补充说：“中国仍然是我们最关心的问题。”

美国及其盟国指责中国支持俄罗斯在乌克兰的战争，部分原因是中国向俄罗斯出口可用于制造武器的零部件和设备。

美国国务院和财政部对世界各地涉嫌与俄罗斯军方有商业联系的实体实施了多轮制裁，其中包括一直在向俄罗斯转移半导体的香港空壳公司。

上述美国商务部官员进一步说明，非法流动的减少是多种因素的结果，包括美国当局的积极执法，以及与产品转运公司的接触。

美国6月12日曾大幅扩大对俄罗斯的制裁范围，包括向俄罗斯出售半导体的中国公司，以此削弱俄罗斯的军事机器。美国商务部也正在应对向俄罗斯转移半导体的香港空壳公司，这些措施将影响俄罗斯近1亿美元（约1亿3500万新元）的高优先级项目，包括芯片。