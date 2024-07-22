中国称与菲磋商仁爱礁局势就运补人道物资达成临时安排

中国官方证实，近来持续同菲律宾就管控仁爱礁（菲国称阿云津礁）局势进行磋商，并就运补人道主义生活物资达成临时性安排。

中国外交部星期一（7月22日）在官网公布，中国基于三点原则立场，达成临时性安排。第一点为菲律宾派军舰在仁爱礁长期坐滩侵犯中国主权，违反《南中国海各方行为宣言》。中国仍要求菲国拖走该舰，恢复仁爱礁无人无设施的原状。

第二点为在菲国拖走坐滩军舰之前，如菲国需要对该舰居住人员提供生活物资补给，中国愿从人道主义出发，在事先向中国通报，并经现场核查后，允许菲国实施运补，中国将全过程予以监控。

第三点为如果菲国运送大量建材上舰，试图建设固定设施和永久哨所，中国绝不接受，将坚决依法依规予以拦阻，以维护中国主权和《南中国海各方行为宣言》的严肃性。

菲律宾外交部星期天（7月21日）公布，已和中国就坐滩军舰提供补给的安排达成一致。

菲国外交部在一份声明中说：“菲律宾和中国就向驻扎在阿云津礁（中国称仁爱礁）的马德雷山号提供日常必需品补给和轮换任务的临时安排达成了协议。”

中国和菲律宾自去年起多次在南中国海就主权争端发生冲突，其中阿云津礁是焦点之一。最近一次冲突发生在6月17日，菲方指责中方在冲突中导致八名菲军人受伤，其中一名军人还失去一根手指。中方则指责菲方运补船非法闯入和危险靠近中方船只，将冲突归咎于马尼拉。