拜登退选 台股一度下杀逾370点

美国总统拜登宣布退出总统竞选后，台湾股市在星期一（7月22日）延续上周跌势，一度下杀逾370点。

综合中时新闻网和Yahoo股市报道，半导体类股星期一引领台湾股市下滑，其中总部位于台湾的全球最大晶片制造商台积电的股价，在早盘下跌12元至958元（新台币，下同，39.29新元），联电跌逾1%至51.3元，鸿海跌2.5元至201.5元。

台股在上星期五（19日）收22869.26点，终场大跌529.21点或2.26%。其中，台积电下跌3.48%、鸿海收平盘、联发科下跌1.56%。

拜登当地时间星期天（7月21日）宣布退出2024年美国总统选举后，他的对手、共和党籍总统候选人特朗普的声势瞬间看涨。

据《彭博商业周刊》7月16日报道，特朗普6月25日接受该刊专访时说，他很尊重台湾，但台湾夺走了美国100%的晶片业务，因此应该向美国支付军费。

特朗普是在答复“你会保卫台湾抵御中国大陆的攻击吗”时作出上述答复。他还说：“我们（美国）和保险公司没什么不同。台湾什么都没给我们。”

特朗普也认为，台湾距离美国9500英里（1万5289公里），而距离中国大陆只有68英里，美国要保卫台湾有实际上的困难。

据路透社报道，受特朗普言论影响，台积电的股价7月16日下跌2.4%，比起台湾股市大盘下跌1%，跌幅更大。