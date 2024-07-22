上交所8月20日发布上证科创板200指数

上海证券交易所星期天（7月21日）宣布上证科创板200指数（简称科创200指数）的发布安排，该指数将于8月20日正式发布。

新华社报道，科创200指数从科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本，与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

上交所称，科创200指数与科创50、科创100指数形成差异化定位，进一步丰富了科创板规模指数体系。科创200指数表征中小科技创新企业整体表现，以最新一期样本为例，过去一年日均市值中位数约为50亿元（人民币，下同，9.25亿新元），市值规模在100亿元以下的样本占比约94%，与科创50样本310亿元、科创100样本130亿元的市值中位数形成互补，将进一步提升科创板规模系列指数对科创板市场的覆盖度。

另据中新社报道，科创板开市五周年之际，上交所频频宣布上新指数。上交所上星期五（7月19日）宣布，将于星期四（7月25日）发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数；7月14日，上交所宣布将于星期五（7月26日）发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

中新社引述上海财经大学上海国际金融中心研究院研究员秦焕梅说，上交所指数频频上新是提升中国在全球科技创新实力、地位和影响力的重要举措，丰富了国内外投资者指数投资的种类，带来了多元化的投资益处。