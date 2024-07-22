女子实名举报博导性骚扰 中国人民大学调查

一名自称中国人民大学博士生的女子实名举报导师性骚扰与强制猥亵，并称导师要求发生性关系被拒后，威胁她不能毕业。中国人民大学通报称，校方连夜开展调查核实，强调对师德失范行为零容忍。

这名自称是中国人民大学文学院在读博士生的女子王迪，星期天（7月21日）通过名为“人大维泉博士生王d”的微博账号，发布贴文和长达约58分钟的视频，实名举报她的导师，即人大文学院原党委书记兼副院长、博导王贵元教授，指王贵元2022年5月21日性骚扰且强制猥亵她，并要求与她发生性关系。

王迪说：“因我拒绝，他在其后两年多时间里对我进行打击报复，并威胁我不能毕业。两年来，王教授步步进逼，委曲难求周全。此刻，我忍无可忍，退无可退，因此发声。我要求依法依规惩治王贵元，并更换指导老师。”

王迪也写道，以上举报，均有录音和聊天记录作为证据，她愿意承担相应法律责任。她之后再发文，呼吁其他网民转发到身边的微信群、qq群、各种群，并说：“假如扩散不开，我就只有死路一条了。”

中国人民大学星期一（22日）早上在微博发声明通报，校方在21日晚间关注到网上关于王某某涉嫌师德失范行为的举报信息后，高度重视，第一时间成立工作组，连夜开展调查核实，校方将公布调查处理结果。

人民大学在声明中说：“我校严格坚持师德师风第一标准，对师德失范行为‘零容忍’，坚决发现一起、查处一起，依规依纪依法、从严从快处理，决不姑息。”