台军公教人员明年调薪3%

台湾行政院院长卓荣泰宣布，2025年“军公教”（军人、公务人员、公立学校教师）人员的待遇调升3%，并希望政府的带头能鼓励企业实质替员工加薪。

综合中央广播电台网、中时新闻网、《工商时报》等报道，卓荣泰星期一（7月22日）上午视察屏东县政府多层级乐活照顾服务园区。他接受媒体联访时说，有感于过去一整年台湾经济朝正面发展，为了让大家共享经济成长果实，期勉军公教员工继续发挥为台湾服务精神，已经同意明年度军公教员工待遇会调升3%。

卓荣泰进一步说，期勉各企业因为政府的带头作用，实质调整所有员工的实质薪资。他补充说，军公教调薪的程序已经完成，会在适时的时间对外做最后定案。

此前，行政院人事行政总处上星期四（7月18日）邀集各部会及学者专家召开军公教待遇审议委员会，连同委员建议及今年经济成长率3.94%，物价通膨率2.07%，民间薪资成长及政府财政状况等分析，一并呈报卓荣泰裁决明年军公教调薪幅度，建议调幅3%或4%。

不过，台湾中小学校长协会认为，明年度军公教薪资应该调高6%至8%，才能符合消费物价指数变动情形。

该协会引述行政院主计总处物价统计数据称，台湾物价从2021年到2024年的6月已经涨了12%，并指军公教于2022年1月调薪4%、2024年1月调薪4%，可说是实质减薪。

根据行政院人事行政总处资料，军公教2005年、2011年、2018年调薪幅度3%，2022年、2024年调整4%。