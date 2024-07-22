中国官方鼓励中小学每天开设一节体育课

中国官方发布预防中小学生超重肥胖政策，鼓励学校每天开设一节体育课。

据新华社报道，中国国家疾控局、教育部、国家卫生健康委和国家体育总局星期一（7月22日）联合发布《中小学生超重肥胖公共卫生综合防控技术导则》。

导则明确提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略，旨在通过科学、系统的综合防控措施，有效预防和控制中国中小学生超重肥胖的发生发展，保障学生身心健康。

导则提出促进健康饮食，做到少盐、少油、少添加糖；详细提示科学干预方法，鼓励学校配备有资质的专兼职营养指导人员；保证身体活动，促进运动日常化，鼓励学校每天开设一节体育课。

此外，导则也提出筛查建档，结合健康体检等工作建立学生健康档案，及时向家长反馈体检结果；发布《中小学生超重肥胖风险自测评估表》，部署家校在专业机构指导下通过计算自测评估表总分，开展评估预警。

新华社今年5月报道，中国有近五分之一的6至17岁青少年面临超重和肥胖。

中国疾病预防控制中心官网引述解放军总医院（北京301医院）母义明教授团队联合诺和诺德及美年健康研究院去年8日在期刊发表的研究论文指出，在参与研究的超过157万个中国成年人中，34.8%的人超重，14.1%的人肥胖。超重和肥胖在男性中比女性更普遍。

中国疾病预防控制中心也指出，中国疾控中心中国慢性病和风险因素监测（CCDRFS）项目的数据表明，在2004-2018年期间，中国成年人肥胖患病率增加了一倍多（从3.1%增加到8.1%），据此估计，2018年中国约有8500万人患有肥胖症。