欧盟驻港主任称部分港议题须直接向北京提出

即将离任的欧盟驻港澳办事处主任高宇驰接受香港媒体专访时说，香港议题近年成为欧盟与中国层面的对话议题之一，并称欧盟认为须直接向北京提出对《香港国安法》等部分议题的关注，“相对过去数年，这是一项改变”。

《明报》星期一（7月22日）刊登对高宇驰（Thomas Gnocchi）的专访。他说，由于香港近年经历的改变，香港已成为欧中各层级对话的议题之一。

高宇驰进一步说，因为香港人权状况改变及国安法对基本自由的影响，欧盟认为议题本身十分严重。他举例说：“例如国安法是全国性的法律，清楚不过是由北京制定。所以我们除了向港府提出有关国安法的关注，同时也会向中央（北京）政府（表达）。”

谈及在中欧层面处理香港议题是否意味着香港地位降低，高宇驰向《明报》表示不会如此形容，同时解释这是因为议题性质，所以须向北京直接提出。他强调，即使政治议题分歧，欧盟仍然认为香港应该维持“一国两制”及高度自治，并期待继续与香港政府对话。

欧盟曾多次关注《香港国安法》及《基本法》第23条等，高宇驰说，欧盟并非质疑香港不能有国安法，而是关注执法方式及对基本人权影响。

至于政治等争议议题的对话是否无功而返（banging on the wall），高宇驰没有正面透露港府回应时的态度，但说欧盟一直尝试解释为何提出关注，一方面认为攸关欧盟在香港的公民及企业利益，同时认为符合香港利益。

高宇驰说，欧盟对布鲁塞尔及香港之间恢复系统对话持开放态度，但强调对话基础是让欧盟有机会提出关注的议题，“无论是国安议题或选举制度等……同样地，我们也乐于处理港府可能提出的关注”。

据《明报》报道，香港自2007年起每年与欧盟作系统对话，讨论一系列议题及合作范畴。不过，自2019年11月系统对话后至今未恢复。

高宇驰将在8月离任，他总结四年任期时形容，香港经历了大幅改变，尤其在政治范畴，例如实施《香港国安法》、选举制度修改，并称欧盟办事处的工作模式也因此相应改变了。

他说，欧盟驻港澳办事处过去经常与公民社会接触，但类似接触现在一定有减少，一方面在港持份者减少，部分人也不愿接触欧方。“香港曾经是开放社会，但现在已不再是……我不相信有人可声称在香港公民社会蓬勃发展、有完完全全的新闻自由，或不同观点得到接纳，尤其是批判的观点。”