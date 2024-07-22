中国首个道路运输食用油罐车标准正式发布

“油罐车运输乱象”引起舆论哗然后，中国首个有关食用油罐式装备运输领域的标准正式发布。

据微信公众号“中集车辆”消息，由中集车辆牵头，芜湖中集瑞江汽车有限公司、扬州中集通华汽车有限公司、洛阳中集凌宇汽车有限公司共同起草的《道路运输食用油罐式车辆》企业标准上星期五（7月19日）正式发布。

报道称，这是中国食用油罐式装备运输领域的第一个规范标准，对完善行业标准体系、促进食用油安全运输和食品安全以及行业高质量发展具有重要意义。

经调查发现，目前中国许多普货液罐车的运输介质并非固定，既运送可食用液体如糖浆和大豆油，也运送化工液体如煤制油，存在严重“混装”现象。此外，运输罐车品牌杂乱、材料品质良莠不齐，诸多“不规范、不合规、不合格”因素叠加，致使目前国内食用油罐式运输行业存在较大的食品安全风险。

《道路运输食用油罐式车辆》规定了道路运输食用油罐式车辆的技术要求、试验方法、检验规则、标志标识、出厂文件、运输贮存等，让罐车品质“有标准可依、有规范可查”，为行业健康发展奠定坚实基础。

《新京报》7月2日报道，中国粮油企业使用的罐车卸完煤制油，不清洗就直接运输食用油的乱象，引发轩然大波。中国国务院食安办7月9日宣布成立调查组彻查。