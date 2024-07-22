渤海银行计划出售290亿元人民币不良贷款

中国渤海银行称，正计划出售价值约290亿元（人民币，下同，53.61亿新元）的不良贷款。

据路透社报道，这家总部位于天津的银行，星期一（7月22日）在香港证券交易所发布的公告中说，预计此次出售将造成约39亿元的财务损失。该银行补充称，此次交易预计将获得不少于177亿元。英国渣打银行持有渤海银行16.2%的股份。

渤海银行正寻求将大量不良贷款从其资产负债表中剔除，并称有六家潜在受让方，分别是中国信达资产、中国东方资产、中国长城资产、中国中信金融资产、天津津融资产，以及天津滨海正信资产。

咨询机构佳富龙洲（Gavekal Dragonomics）的中国研究副总监贝多尔（Christopher Beddor）说，此次处置正值小型银行资产质量恶化之际。

他分析说：“主要原因是房地产行业低迷和经济增长乏力……许多银行的应对措施是积极处置问题资产，以将不良贷款率保持在较低水平。”

彭博社报道，随着房地产市场滑坡、经济难以恢复增长势头，中资银行的坏账上升。中国政府还要求银行向企业和消费者提供低息贷款，净息差也收窄至纪录低点。

招商证券银行业首席分析师廖志明说，渤海银行出售的资产应包括不良贷款和关注贷款。他说，不良资产处置“仍然是该行努力尽快化解风险、改善资产负债表的一项关键举措”，并指出售的折扣“不是很低”。

截至2023年底，渤海银行的不良贷款率升至四年高位1.78%。截至12月底，其资本充足率为11.58%，核心一级资本充足率为8.17%，监管要求水平分别为8%和5%。