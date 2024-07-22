拜登退选 中国外交部：不作评论

对于美国总统拜登宣布退出总统竞选，并支持副总统哈里斯成为民主党总统候选人，中国外交部回应说，美国大选是美国的内政，不作评论。

中国外交部发言人毛宁星期一（7月22日）主持例行记者会。她在会上被记者提问有关拜登退选并提名哈里斯为民主党总统候选人，中国对此有何回应的问题时说，“美国大选是美国的内政，我不作评论”。

拜登退选并支持哈里斯的多个相关话题，星期一上午登上中国社交媒体微博热搜榜。

根据新闻晨报星期一在微博发起的一项网络投票显示，截至下午4时许，超过80%的网民相信共和党总统候选人特朗普，会在11月的竞选中击败哈里斯。该调查已经吸引超过1万6000人投票。

拜登当地时间星期天（7月21日）在社交媒体X上发出一封致美国人的信，回顾过去三年半美国取得的经济外交等成就，并宣布将退出2024年美国总统竞选。

这是几十年来首次有美国总统退出连任竞选。自6月首场电视辩论以来，拜登因表现不佳而受到质疑，越来越多民主党人士和选民要求他退出竞选。他曾一再强调将继续参与竞选，但各方施压有增无减。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，拜登的一位高级竞选顾问说，他是在过去48小时内做出退选的最终决定，当时他通过电话咨询了家人和高级顾问的意见。

CNN报道称，星期天晚些时候，拜登和哈里斯的竞选团队正式修改了向联邦选举委员会提交的文件，提名哈里斯竞选总统。不过，这并不意味着哈里斯就是板上钉钉的提名人，而是要看民主党全国代表大会代表的最终决定。大会通常会在8月19日至22日举行。