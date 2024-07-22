中国上半年土地使用权出让收入同比下降18.3%

中国财政部星期一（7月22日）公布的最新数据显示，2024年上半年国有土地使用权出让收入1.53万亿元（人民币，下同，2800亿新元），同比下滑18.3%，而今年前五个月的降幅为14%。

路透社报道，自2022年以来，由于房地产危机持续和经济增长低迷，国有土地使用权出让收入已大幅下降。该收入是追踪中国房地产行业势头和地方财政状况的关键晴雨表。

惠誉评级在一份研究报告中写道：“用不稳定的土地特许收入来资助长期资本支出的不可持续性，正在促使中国地方政府探索替代解决方案，特别是在房地产需求发生结构性转变的情况下……其中可能包括财产税，尽管筹集足够的金额具有挑战性。”

另据第一财经报道，中国财政部也在星期一公布，今年上半年全国一般公共预算收入11.59万亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1.5%左右。

分中央和地方看，上半年，中央一般公共预算收入5.01万亿元，同比下降7.2%；地方一般公共预算本级收入6.59万亿元，同比增长0.9%。分税收和非税收入看，上半年，全国税收收入9.41万亿元，同比下降5.6%。

细分来看，企业所得税2.54万亿元，同比下降5.5%；个人所得税7358亿元，同比下降5.7%；印花税1632亿元，同比下降22.9%。其中，证券交易印花税509亿元，同比下降54%。

土地和房地产相关税收中，契税2779亿元，同比下降10.9%；房产税2337亿元，同比增长20.1%；城镇土地使用税1298亿元，同比增长11%；土地增值税3074亿元，同比下降4.3%；耕地占用税840亿元，同比增长22.6%。