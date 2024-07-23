中国取消制裁美国卫讯公司 此前曾参与对台军售

中国外交部罕见取消对美国卫讯公司（Viasat）的制裁措施，这家美国卫星通讯巨头此前曾因参与对台军售被中国大陆制裁。

中国外交部星期一（7月22日）召开例行记者会，凤凰卫视记者提问：近期有消息称，此前受到中方制裁的美国卫讯公司正寻求与中方有关企业开展商业合作，发言人有何评论？

中国外交部发言人毛宁说，中方依据《反外国制裁法》等相关法律，鉴于采取反制措施所依据的“情形发生变化”，决定取消对卫讯公司的反制措施。

毛宁没有解释情形发生什么变化，也没有透露解除制裁的原因。彭博社报道称，这是一次罕见的宣布。

美国卫讯公司是卫星通信巨头之一，去年12月曾参与美国对台价值3亿美元（4.04亿新元）的军售案。台湾国防部当时解释道，此案将可维持台军联战指管系统效能，以利掌握共同作战图像（COP）以提高战场觉知。

中国外交部今年1月宣布，根据《反外国制裁法》对美国卫讯等五家美国军工企业实施制裁。制裁措施包括冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。

据彭博社报道，美国卫讯公司运营着几家处理与中国相关业务的子公司，其中包括英国卫星服务提供商国际海事卫星组织（Inmarsat）在中国的一家分公司。美国卫讯在2023年以73亿美元的价格完成收购国际海事卫星组织。

美国卫讯在2019年宣布与中国卫星通信集团达成合作，为中国航空公司提供机上WiFi服务。2022年，美国卫讯与四川航空达成协议，向该航司供应互联网设备。