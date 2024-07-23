美国将扩大在北极的军事准备 对抗中俄联手

美国国防部在新报告中称，鉴于中国和俄罗斯对北极的兴趣日益浓厚，加上气候变化加速带来的新风险，美国将扩大在北极地区的军事准备和监视活动。

彭博社报道，根据美国国防部星期一（7月22日）发布的《2024年北极战略》，随着冰雪融化使北极地区在经济和军事上更易进入，需要采取措施“确保北极不会成为战略盲点”。

优先事项包括更好地监视广阔的地区，研究天基导弹预警系统，通过北美空防司令部深化与整个北约和加拿大的协调，以及改进卫星和数据通信。五角大楼称需要对快速变化的环境进行更好的建模和预测，以便为北极地区日益不可预测条件下的潜在战斗做好准备。

五角大楼强调了对中国和俄罗斯这两个美国最大国家安全竞争对手之间“日益结盟”的担忧。

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）在星期一的新闻发布会上说：“北极冰盖融化正在开辟新的航道，并吸引了中国和俄罗斯更大的兴趣和活动。”她还说，中国是“唯一有意愿且越来越有能力重塑国际秩序的战略竞争者”，而俄罗斯“继续对该地区的安全和稳定构成严重威胁”。

彭博社报道称，俄罗斯对乌克兰的入侵使其与北极圈的其他七个国家隔绝，这些国家现在都是北大西洋公约组织（NATO）的成员；同时，也使俄罗斯更加依赖在该地区追求自己议程的中国。

北美和欧洲的北极国家也发现自己面临着新的威胁，从全球卫星定位系统干扰到所谓的间谍气球。

虽然中国不是北极国家，但正试图获得影响力，“并在地区治理中发挥更大的作用”。五角大楼指出，中国在该地区运营着三艘破冰船进行军民双重研究，并测试了无人水下航行器和极地固定翼飞机。

北极变暖的速度是地球上任何其他地区的数倍，这为有北极海岸线的国家创造了机会，可以开发仍主要停留在理论上的矿产和能源资源。

上述报告称，随着海冰融化，该地区的战略重要性也在发生变化，这意味着阿拉斯加和俄罗斯之间的白令海峡以及挪威北部的巴伦支海“变得更加适宜通航，在经济和军事上也变得更加重要”。