林郑月娥出席博鳌亚洲论坛 强调港生物科技优势

鲜少公开露面的香港前特首林郑月娥出席在北京举行的博鳌亚洲健康论坛，强调香港发展生命健康事业和生物科技产业的挑战与机遇。

综合香港文汇网和网媒“香港01”报道，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第三届大会7月16日至18日在北京举行，林郑月娥出席由香港生物科技协会牵头主办的唯一一场以城市为主题的分论坛“创新促进健康——亚洲健康产业论坛：香港视角”，并以英文致开幕辞。

林郑月娥提出香港在健康产业方面的五大优势：香港是亚洲的枢纽，也是中国的门户；在“一国两制”之下，香港享有中国中央政府的支持，并对外联通全球各地；香港拥有高品质和可负担的公共医疗体系；香港拥有世界一流大学和科研机构，培养杰出医疗人才；香港特区政府近年已大力投资生物科技和健康产业领域。

她也提出香港面临的三大挑战，包括人口迅速老化导致医疗负担沉重、地缘政治壁垒阻碍创新科研合作、连续财政赤字不断消耗财政储备。但她也表示，仍对香港健康产业和生命科学发展前景感到乐观。

在博鳌亚洲论坛全球健康论坛全体大会上，林郑月娥也受邀以中文发表致辞。北京市委书记尹力、联合国前秘书长潘基文等人也出席这场大会。

林郑月娥致辞时说，希望各界看到香港在国际研究中心、高质量医疗卫生服务和国家商贸中心等方面的独特优势。她提到，自己在任香港特区行政长官期间，曾面对很大管治挑战，国家因而制定《香港国安法》；随后她又用了两年时间对抗冠病疫情，更加显见基层医疗的建构在公共卫生体系的重要性。

林郑月娥2022年6月卸任后鲜少在媒体前公开露面，行事低调。