中国官方首次将“自愿、弹性”列为延迟退休原则

中国官方首次将“自愿、弹性”列为延迟法定退休年龄的基本原则，允许劳动者到法定退休年龄后继续工作。

中国官方7月21日在三中全会结束后发布的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中，第46条提出积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。“按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。”

第一财经报道指出，这是官方首次将”自愿、弹性”列为延迟退休原则。这意味着，劳动者到了法定退休年龄后，若劳动者身体健康愿意继续工作，雇主无权拒绝。

中国目前法定退休年龄为女工人50岁，女干部55岁，男职工60岁。且中国目前实行的是强制退休制度，即当劳动者达到法定退休年龄时必须强制退休，雇主有权利终止劳动者的工作。

中国国家卫健委数据显示，中国居民的人均预期寿命已从1960年的44岁增长到2021年的78.2岁。财新网说，当时的人均寿命和人口劳动力结构与当下的高龄少子现状相差悬殊。无论与目前社会经济就业形势、基金运行状况相匹配，还是跟国际水平横向比较，中国当前的退休年龄明显偏早。

报道称，延迟退休进入决策层视野已十年有余。早在2013年的中共十八届三中全会上，就曾提出研究制定“渐进式”延迟退休年龄政策。

清华大学医院管理研究院教授杨燕绥向第一财经说，《决定》首次提出“自愿”的原则，这是一个很大的进步，现行退休政策没有给劳动者选择的余地，“自愿”则尊重个人的劳动能力与劳动状况，可结合自身的身体状况、家庭状况和工作岗位状况做出是否延迟退休的选择。

不过，中国官方释放可能延迟法定退休年龄的讯号，引来不少中国网民的质疑。

有网民在微博发帖写道：“老百姓会反对，因为在职分配不公，退休分配不公，这种不公，是大部分人民心中的不愤的根源。”还有网民写道：“想退（早退休）的都是又累又苦的岗位，不想退的都是不干活拿钱又多的岗位，让后面的年轻人怎么活？”

还有网民说，延迟退休不是保证你继续有工可做，而是延迟领退休金，中间失业又没有退休金的那些年自己想办法吧。

此外，中国社交媒体星期一也流传出“90后无论男女都得65岁以后退休”的消息，并登上微博热搜榜。但澎湃新闻报道称，这项消息只是网民根据部分专家预测做出的推演，并无任何官方信源。