中国地方政府融资平台在再融资热潮中 创美元债券销售记录

随着政府缓解还款压力的努力提振了投资者信心，一度被视为中国债券市场最大风险之一的中国地方政府融资平台，在美元债券市场找到了喘息的机会。

彭博社报道，中国地方政府融资平台今年迄今发行的美元债券规模创下纪录，截至星期一（7月22日）发行规模攀升至241亿美元（下同，324亿新元）。这是彭博自2013年开始编制这项数据以来的最高水平，与去年同期相比增长了79%。

标普全球评级董事总经理劳拉·李（译名，Laura Li）预计，今年下半年地方政府融资平台的美元债券发行将继续活跃。她说，地方政府融资平台的在岸和离岸再融资需求和利息负担依然沉重。

发行热潮也突显了地方政府融资平台美元债券的受欢迎程度。在长期的房地产危机中，其他高收益选项仍然稀缺。根据一个追踪地方政府融资平台美元债券表现的指数显示，今年迄今为止，地方政府融资平台发行的离岸美元债券的回报率为4.62%。

中国9万亿美元的地方政府融资平台债券市场一度被视为亚洲最大的金融风险。随着政府寻求缓解偿债压力，投资者信心在过去几个月有所回升。

彭博社报道，中国上周要求国有银行延长对部分重点化债省份的支持措施，确保重点省份2027年年中到期的城投债务可获得再融资，且境内融资可以用于偿还境外债务。

另一方面，路透社今年1月初曾引述知情人士报道，中国监管机构去年堵住了一个监管漏洞，允许负债累累的地方政府融资平台进一步增加借款。

知情人士也称，地方政府融资平台已被告知停止发行期限为364天的离岸债券。