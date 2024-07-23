中国央行减免中期贷款质押品 可缓解债市资产荒

中国媒体报道，中国央行降低中期贷款质押品要求的决定，将缓解债券市场面临的“资产荒”压力。

中国央行星期一（7月22日）发公告宣布，为了增加可交易债券规模、缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（MLF）参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。

中国《证券时报》引述接近央行的人士说，央行此次再出新招，能够有效释放市场的存量长期债券，进一步增加可交易债券规模。目前MLF余额超过7万亿元（人民币，1.3万亿新元），且大部分以国债、地方债作为质押品，若参与机构减免质押品后卖出长债，将释放大量债券，有效缓解债市“资产荒”压力。

路透社报道称，中国央行出台此举之际，中国主权债券市场经历了创纪录的长时间上涨，促使央行多次发出警告，并采取措施遏制债券长期收益率不断下跌，防止市场出现泡沫。

中国央行7月1日还宣布开展国债借入操作，增加债市供给。《证券时报》称，阶段性减免MLF质押品，有利于平衡债券市场供求。

报道研判，从年初以来的公开发声提醒，到开展国债借入操作、阶段性减免MLF质押品等，中国央行对债市的影响已经从喊话转向行动，也反映出央行保持正常向上收益率曲线、校正债市风险的决心坚定。