考古发现三星堆3000多年前已有清晰城市规划

考古发现，3000多年前，位于现今中国四川省广汉市的三星堆古城已有清晰的城市规划。

据新华社报道，记者星期二（7月23日）从四川省文物考古研究院获悉，考古工作者通过对新发现建筑基址、手工业作坊、水门、城门等的分布与朝向规律进行分析后，得出上述结论。

位于四川省广汉市的三星堆遗址，代表了数千年前的古蜀文明面貌和发展水平，是同时期长江流域文化内涵最丰富、面积最大的都城遗址。三星堆遗址的核心区域是一座古城，四周建有高大的城墙。虽然城墙部分区段在历史上已经遭到破坏，但考古学家根据对现存城墙的勘探，仍复原出城址的基本格局：三星堆古城城址面积约3.6平方公里，呈西北-东南向。

该朝向与之前发现的青关山宫殿，以及2022年至2024年在三星堆遗址新发现的高等级建筑基址和玉石器作坊基本保持一致。四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站副站长许丹阳介绍，坑内文物的摆放方位也与整个三星堆古城的朝向基本保持一致。

许丹阳说，三星堆古城的主轴线方向为西北-东南走向，是古蜀人民适应当地地理环境的结果，参考了当时的自然山川走势。“如此布局一方面便于生产生活取水用水，另一方面又便于利用水路对外联系，体现出先进的城市营建思想。”