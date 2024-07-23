哈马斯在北京宣布与法塔赫等达成民族团结协议

巴勒斯坦的主要政治势力哈马斯星期二宣布，已在中国北京与包括竞争对手法塔赫在内的其他巴勒斯坦组织签署协议，共同致力于“民族团结”，中国称该协议是战争结束后共同统治加沙的协议。

综合法新社、“CGTN记者团”微博账号、央视新闻客户端等报道，为期三天的巴勒斯坦各派别内部和解对话星期二（7月23日）上午在北京举行闭幕式，各派代表签署关于结束分裂、加强巴勒斯坦团结的《北京宣言》。

中共政治局委员、外交部长王毅接待了包括法塔赫副主席阿鲁勒和哈马斯政治局委员马尔祖格在内的14个巴勒斯坦政治派别的代表，并称他们已同意成立一个临时民族和解政府来管理战后的加沙。

马尔祖格在会见王毅等人后说：“今天我们签署了民族团结协议，我们说完成这一旅程的道路是民族团结。我们致力于民族团结，我们呼吁这么做。”

这一宣布是在哈马斯去年10月袭击以色列南部并引发战争九个月后发布的。法新社根据以色列的数据统计显示，有1197人死于这场战争，其中大部分是平民。

根据哈马斯控制的加沙卫生部的数据，以色列在加沙的报复性军事行动已造成3万9000多人死亡，其中大部分人也是平民。

中国寻求在冲突中扮演调解人的角色，由于哈马斯和法塔赫之间的激烈竞争，情况变得更加复杂。以色列已誓言要继续战斗，直到摧毁哈马斯。

王毅星期二在《北京宣言》签署后说，巴勒斯坦各派别已承诺达成“和解”，并称最突出的亮点是围绕战后加沙治理组建的临时民族和解政府的协议。

王毅表示，和解是巴勒斯坦各派内部的事务，但没有国际社会的支持就不可能实现。他补充说，中国也渴望为维护中东地区和平与稳定发挥建设性作用。

哈马斯和法塔赫今年4月曾在北京举行磋商，以化解双方长达17年的政治分裂。原定6月中重返北京举行的新一轮会议，则被推迟。

中国外交部发言人林剑上星期二（7月16日）在例行记者会上，并未否认哈马斯和法塔赫高层官员将在北京举行和解会谈的消息，并称“如有消息，中方将适时发布”。

林剑说，北京一贯支持巴勒斯坦各派通过对话协商实现和解、团结，愿同各方加强沟通协调，为实现巴勒斯坦内部和解的目标共同努力。

中国近年来积极在长期由美国主导的中东地区展现外交影响力。继去年促成断交多年的伊朗和沙特阿拉伯达成和解协议后，今年加大力度推动巴勒斯坦内部和解，在区域中占据和平调解者的位置。