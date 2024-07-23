《解放军报》：自觉把思想改造作为必修课题

中共中央军委机关报《解放军报》星期二（7月23日）发文要求，中共党员干部特别是各级领导干部，要自觉把思想改造作为必修课题、终身课题常抓不懈，做到活到老、学到老、改造到老。

这篇题为《坚定自觉地加强思想改造》的文章称，在中共中央军委政治工作会议上，中国国家主席习近平体系部署了新征程上推进政治建军要抓好的六个方面重点工作，其中第一个方面就是要“增强思想改造的自觉性和彻底性”，突显了加强思想改造对于推进新时代政治建军的重要作用。

文章说，广大党员干部特别是各级领导干部要深刻领悟习近平的深邃思考和战略考量，自觉把思想改造作为必修课题、终身课题常抓不懈，做到活到老、学到老、改造到老。

文章指出，加强思想改造，要把政治忠诚突出出来。在中国共产党人的字典里，“忠诚”是内心的信仰、精神的高地、力量的源泉，是首要的政治品质。对党忠诚，是在血与火的考验中锻造出来的，也是在思想的改造中锤炼出来的。然而，也有个别人由于不注重加强思想改造，信仰的大厦逐渐坍塌，党性淡漠、私欲膨胀，进而导致忠诚失节，最终与党离心离德，既贻害了党的事业，也葬送了自己的前程。

文章说，党员干部特别是领导干部一定要明白，加强思想改造必须把提纯政治忠诚放在突出的、首要的位置，始终坚守对党绝对忠诚的政治品格，把爱党忧党兴党护党落实到具体行动上，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，在对党忠诚上表里如一、知行合一。

文章也指出，要把知行合一突出出来。思想改造的过程，也是修炼“心学”的过程，尤其要注重知行合一。现实中，一些党员干部也曾经理想信念坚定、勇于干事担事，但随着环境的变化、地位的升迁，逐渐放松了对自己的思想改造，知行脱节甚至知行相悖，最终在错误的道路上越走越远，教训极其深刻。

文章进一步说，知者行之始，行者知之成。对党员干部来说，如果不在知行合一上下苦功夫、硬功夫、久功夫，不能坚持在实践中悟真知、修其心、治其身，只在嘴上讲思想修炼、境界提升，却不在具体实践中反复摔打锤炼，就不会有真正的提高，甚至会走错路、做错事。