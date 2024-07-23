民进党拟进行前景模拟 分析美选举后台湾政经情况

美国即将于今年年底举行总统选举，选后美国对台政策如何演变成台湾政坛的关注焦点。台湾执政的民进党将进行“前景模拟”，分析美国总统大选后台湾可能面临的政经情况。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，民进党即将举办“民主台湾和平永续，2024新生代国家安全培力营”，以2024美国大选为主轴设计国际政治经济情势“前景模拟”、资讯作战及假信息因应思考、经济情势决策训练等课程，期盼为台湾培育更多国安人才。

民进党中国事务部主任吴峻鋕星期二（7月23日）在记者会上说，近年来国际情势变化非常剧烈，最重要的改变是中美竞争关系成型，且还会继续三、四十年，台湾位处太平洋第一岛链，势必要提早做规划。

吴峻鋕指出，营队将邀请台湾资讯环境研究中心共同主持人游知澔、立委沈柏洋就资讯作战、假信息因应等课题进行演讲，同时还邀请半导体专家许美华以经济情势模拟训练学员思考、决策，并请国策研究院顾问董立文设计一整套政治经济模拟环境，针对美国总统大选的国际情势为台湾政治环境策划出更有效的国际政治战略。

董立文介绍，今年营队即将进行的“前景模拟”，这种模拟将比兵棋推演更高一个层次，加入了经济考量因素，可发挥的剧本面向也变得更广。

董立文说，虽然美国总统拜登已退出总统选举，继任者目前仍不明朗，但他认为民主党向来就是外交建制派，无论谁是继任者，外交路线方针不会改；另一方面，共和党籍总统候选人特朗普已三度谈到大陆攻台的议题，第一次说要轰炸北京；第二次说要台湾缴交保护费；第三次说如果他当总统，不会让大陆入侵台湾的情况发生。面对这些情境，台湾要如何自处，就是今年的剧本，要进行推演模拟的主轴。